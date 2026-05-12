Владимир Зеленский в своём поведении уподобился Адольфу Гитлеру и Бенито Муссолини, продавая «большую ложь» в духе их пропаганды. Такое мнение выразил участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Поводом стали слова бывшей пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, которая заявила в интервью Такеру Карлсону, что Зеленский настаивал на пропаганде в духе Йозефа Геббельса.

«Вы посмотрите внимательно: у него общие черты с дуче и фюрером. Он какой-то бесноватый, он не любит возражений, он эмоциональный. Они же тоже брали эмоциями… Кто-то ему подсказал: «Давай продавать ложь», — сказал Олейник в беседе с РИА Новости.

По его словам, Зеленский ещё до избрания выступал с комедийными номерами на политические темы, предвосхитив своё будущее. Как и Геббельс, он продавал украинцам «большую ложь» — обещал мир, свободное использование русского языка и скорое вступление в НАТО и ЕС.

Реакция на интервью Мендель, считает Олейник, подтверждает её правоту: пропагандистская машина сейчас атакует саму Мендель, а не факты.

Ранее Мендель в ходе беседы охарактеризовала Зеленского и экс-главу его офиса Андрея Ермака как параноидальных нарциссов.