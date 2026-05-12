Трамп назвал имя своих преемников

Президент США Дональд Трамп объявил идеальную команду от республиканцев для управления страной после завершения его срока. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио станут отличными претендентами на следующих выборах.

«Звучит отлично для бюллетеня: Джей Ди и Марко. Идеальные кандидаты. Кстати, я верю, что это команда мечты, но есть небольшие детали», — заявил он.

Ранее бельгийский профессор международной политики Дэвид Крикеманс из университета Антверпена предупредил Трампа о последствиях войны с Ираном. По его словам, из-за этого конфликта президент может проиграть промежуточные выборы, которые состоятся в ноябре 2026 года.