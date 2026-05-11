The Hill: Такер Карлсон может стать новым президентом США

Аналитики издания The Hill (статью перевели ИноСМИ) представили сценарий, при котором известный журналист Такер Карлсон способен не только подмять под себя Республиканскую партию, но и стать следующим президентом США. Этот прогноз перестал казаться фантастическим на фоне рекордного падения рейтинга действующего главы государства Дональда Трампа, который достиг антирекорда в 34% за весь второй срок. Особенно тревожным сигналом для Белого дома стало обрушение поддержки среди испаноязычных избирателей на 27% с начала 2025 года и падение доверия в собственной партийной базе на 14%, что создало вакуум спроса на нового лидера.

Пока официальные политики разворачивают предвыборные штабы, Карлсон достиг 7% на платформе прогнозов Polymarket в списке кандидатов от республиканцев на 2028 год, что дает ему шанс один к 14. Примечательно, что этот результат достигнут без формальной кампании, партийного аппарата и крупных спонсоров, а главным ресурсом журналиста стала его независимая аудитория в сотни миллионов просмотров. После громкого разрыва с Fox News он выстроил медиаимперию, позволяющую ему обращаться к десяти миллионам человек за ужином, минуя любой контроль со стороны телеканалов или политтехнологов. В недавнем интервью Пирсу Моргану Карлсон признал, что перспектива прямой конфронтации с сенатором Тедом Крузом является достаточно веским поводом для вступления в гонку.

Ключевой причиной потенциального взлета журналиста эксперты называют его идеологическую чистоту в противовес оппортунизму вице-президента Джей Ди Вэнса или госсекретаря Марко Рубио. Карлсон последовательно продавливает линию изоляционистского крыла «Америка превыше всего», и именно его публичный разрыв с Трампом произошел на почве критики военных действий в Иране, которые журналист назвал «абсолютно отвратительными и порочными». В то время как рейтинг доверия к президенту по выполнению обещаний рухнул с 51% до 38%, стиль поведения Карлсона, который виртуозно перевоплощается из лесоруба во фланелевой рубашке в эксцентричного миллионера, находит отклик у избирателей, разочарованных показной искренностью вашингтонской элиты.

Бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин уже публично призвала Карлсона баллотироваться, заверив, что он «побьет Трампа», несмотря на то, что действующему президенту закон и так запрещает переизбираться. Аналитики напоминают, что примерно так же абсурдной казалась мысль о президенте Трампе в 2015 году, но календарь первичных выборов играет на руку аутсайдеру. Айова любит хозяйственников, умеющих улаживать обиды, Нью-Гэмпшир голосует за бунтарей, а Южная Каролина поддерживает борцов. Учитывая, что текущие 7% на тотализаторе являются лишь стартовой точкой, главный вопрос сейчас заключается не в том, готова ли партия принять Карлсона, а в том, сможет ли элита консолидироваться до того, как его популярность станет необратимой, резюмирует The Hill.