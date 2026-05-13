Трамп выделил две мировые супердержавы

Президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами, что Соединенные Штаты и Китай являются двумя мировыми супердержавами. Об этом сообщают журналисты телеканала C-Span.

«Мы и Китай — две мировые супердержавы», — отметил американский лидер.

Дональд Трамп посетит КНР в период с 13 по 15 мая. Изначально он должен был приехать в конце марта, но саммит пришлось отложить из-за начавшейся военной операции США против Ирана.

Президент России Владимир Путин также в скором времени планирует отправиться в Китай. 12 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что подготовка визита сейчас находится в завершающей стадии.