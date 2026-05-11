МИД Литвы резко прокомментировал слова Путина о переговорах

Европейским странам следует усилить санкции в отношении России, отказаться от переговоров с ней, заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Об этом пишут в статье для Reuters обозреватели Эндрю Грей и Лили Байер.

Президент России Владимир Путин 9 мая выразил готовность к переговорам с европейцами. Он отметил, что для него оптимальной кандидатурой на роль переговорщика является экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

Высказывания российского лидера вызвали бурную дискуссию. Часть политиков поддержала его инициативу, часть, в том числе глава евродипломатии Кая Каллас, высказалась против.

«Речь не идет о выборе конкретного человека. Мы должны вернуться к основам, а основы — это подготовка инструментов для оказания давления на Россию», — отметил Будрис.

Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер потребовала, чтобы ЕС начал активнее участвовать в переговорах с Россией и отобрал кандидатов в переговорную группу.