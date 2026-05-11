Британия внезапно ввела санкции против крымской психбольницы
Великобритания внесла в очередной санкционный список психиатрическую больницу в крымской Строгановке. Ограничения против Клинической психиатрической больницы №5 ввели согласно уведомлению британского минфина.
"ГБУЗРК "КПБ №5", — указано в документе.
Под новые санкции Лондона попали также несколько детских домов, оздоровительных лагерей и пансионатов Крыма.
Кроме того, в чёрный список включили курорт "Солнечная Таврика" и молодёжный центр "Селет-Ак-Барс", расположенный в Форосе.
