Британия внезапно ввела санкции против крымской психбольницы

Великобритания внесла в очередной санкционный список психиатрическую больницу в крымской Строгановке. Ограничения против Клинической психиатрической больницы №5 ввели согласно уведомлению британского минфина.

"ГБУЗРК "КПБ №5", — указано в документе.

Под новые санкции Лондона попали также несколько детских домов, оздоровительных лагерей и пансионатов Крыма.

Кроме того, в чёрный список включили курорт "Солнечная Таврика" и молодёжный центр "Селет-Ак-Барс", расположенный в Форосе.

