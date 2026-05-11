Экс-премьер Таиланда вышел на свободу по УДО

Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават спустя восемь месяцев пребывания в тюрьме вышел на свободу. Его отпустили условно-досрочно, сообщает РИА Новости.

76-летний бывший политик будет ограничен в передвижении в течение всего срока условно-досрочного освобождения — до 9 сентября он обязан носить электронный браслет и проживать по заявленному месту жительства в Бангкоке.

В сентябре прошлого года Верховный суд королевства приговорил Чинавата к году тюрьмы. Его обвинили в том, что он незаконно находился в Центральном полицейском госпитале в течение 120 дней вместо того, чтобы отбывать наказание в тюрьме по приговору 2023 года. Тогда ему вменялось в том числе злоупотребление властью.