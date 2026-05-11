Умер актер из "Звёздных войн" Майкл Пеннингтон

Английский актёр Майкл Пеннингтон, сыгравший адмирала Джерджеррода в шестом эпизоде "Звёздных войн", умер на 83-м году жизни. О смерти артиста 10 мая написала газета Variety.

Зрителям Пеннингтон запомнился ролью офицера Империи, отвечавшего за стройку второй Звезды Смерти. Однако работа в фантастической саге — лишь эпизод в его долгой карьере. Он снимался в "Гамлете" Тони Ричардсона 1969 года, появлялся в "Железной леди" 2011 года.

Основной же объём экранных работ пришёлся на телевидение: среди последних проектов — "Воспитанные волками", "Эндевор", "Отец Браун" и "Безмолвный свидетель". В 1987 году он исполнил Шерлока Холмса в телефильме.

Актер запомнился и ролями в театре. Королевской шекспировской труппе Пеннингтон отдал больше полувека — с 1961 по 2016 год. В 1986-м он стал одним из создателей Английской шекспировской труппы.

