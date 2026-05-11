Писториус приехал в Киев с необъявленным визитом

Министр обороны Германии Борис Писториус совершил неанонсированную поездку в украинскую столицу для обсуждения вопросов расширения взаимодействия в производстве вооружений, сообщают информационные агентства.

Поездка не анонсировалась заранее из соображений безопасности.

«Германия и Украина – стратегические партнеры, и сотрудничество выгодно обеим сторонам. Это открывает возможности для реализации множества новых проектов», – заявил Писториус.

По словам министра, основной упор будет сделан на совместную разработку передовых беспилотных систем различных радиусов действия. Особое внимание планируется уделить созданию возможностей для нанесения глубоких ударов. Немецкое правительство намерено способствовать созданию совместных с Украиной оборонных предприятий.

Для поддержки разработчиков инновационных решений будет использоваться платформа Brave One. С февраля 2022 года Берлин направил Киеву около 39 млрд евро гуманитарной и 55 млрд евро военной помощи.

В мае прошлого года Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия.