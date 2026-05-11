Рубио оказался любителем мемов о самом себе

Глава американской дипломатии Марко Рубио коллекционирует и с удовольствием показывает коллегам и близким интернет-мемы, посвященные собственной персоне. Об этом сообщает The New York Times.

Газета пишет, что госсекретаря особенно веселят шутки пользователей соцсетей о том, что в администрации Дональда Трампа он якобы совмещает сразу несколько кресел.

В разное время интернет-пользователи в шутку изображали Рубио министром внутренней безопасности и президентом Венесуэлы. Новый виток вирусного творчества случился после распоряжения Трампа раскрыть данные об НЛО — госсекретаря тут же начали сравнивать с героем фильма «Инопланетянин».

Всплеск медийной активности и мемов совпал с усилением публичных позиций самого Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса, которых в Республиканской партии рассматривают как главных претендентов на выборы 2028 года.