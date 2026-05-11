Издание Spiegel сообщает о растущей поддержке в немецких политических кругах инициативы президента России Владимира Путина, который предложил привлечь экс-канцлера Герхарда Шредера в качестве посредника для налаживания диалога между Москвой и Брюсселем.

Вопреки официальной позиции Берлина, ряд влиятельных депутатов бундестага публично выступили за использование этого канала связи, назвав отказ от услуг опытного политика халатностью. Представитель Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер в комментарии изданию подчеркнул, что если Европа намерена получить место за столом переговоров, она обязана использовать любой предоставленный Россией шанс, в том числе и шредеровский.

Его коллега по партии, экс-председатель СДПГ Рольф Мютцених, согласившись с необходимостью рассмотреть кандидатуру бывшего канцлера, призвал не упускать из виду и дипломатические сигналы, ранее направленные главой Евросовета Антониу Коштой.

В том же ключе высказался и депутат от партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» Фабио де Маси. В своем аккаунте в соцсети X он написал, что считать ошибкой системный отказ от использования связей Шредера для выстраивания коммуникации с Москвой, и указал, что если Евросоюз действительно стремится к прекращению боевых действий, то обязан прибегнуть к его помощи.

Напомним, что ранее СМИ сообщали об официальном неприятии кандидатуры Шредера со стороны правительства ФРГ.

