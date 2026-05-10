Основатель партии «Движение социалистов», экс-вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что БРИКС, в отличие от Евросоюза, не выдвигает условий для сотрудничества и не требует от Сербии менять свой внутренний уклад. Его слова приводит РИА Новости.

«БРИКС предлагает нам взять то, что мы захотим, и не требует от нас измениться так, как они хотят. Нам не нужно вводить однопартийную систему как в КНР, ни президентскую как в РФ, нам не приказывают проводить выборы как в Бразилии или смотреть на мир как ЮАР», — рассказал он.

Вулин также напомнил, что его партия предлагала провести референдум о дальнейшем пути Сербии в ЕС и о сотрудничестве с БРИКС, однако эти инициативы не были приняты парламентом. По его словам, Брюссель всё настойчивее выдвигает требования.

Политик задался вопросом, где проходят границы и «красные линии», за которые Сербия не может переступить, а также отметил, что никто не спрашивает самих сербов, хотят ли они в Евросоюз, и выразил сомнение, что граждане одобрят такой курс.

