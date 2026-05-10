В Сербии раскритиковали ЕС и похвалили БРИКС
Основатель партии «Движение социалистов», экс-вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что БРИКС, в отличие от Евросоюза, не выдвигает условий для сотрудничества и не требует от Сербии менять свой внутренний уклад. Его слова приводит РИА Новости.
Вулин также напомнил, что его партия предлагала провести референдум о дальнейшем пути Сербии в ЕС и о сотрудничестве с БРИКС, однако эти инициативы не были приняты парламентом. По его словам, Брюссель всё настойчивее выдвигает требования.
Политик задался вопросом, где проходят границы и «красные линии», за которые Сербия не может переступить, а также отметил, что никто не спрашивает самих сербов, хотят ли они в Евросоюз, и выразил сомнение, что граждане одобрят такой курс.
