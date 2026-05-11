Трамп рассказал, что обсудит с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего государственного визита в Китай 13–15 мая намерен провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по ряду ключевых международных проблем. Центральными темами обсуждения станут статус Тайваня, вопросы энергетического сотрудничества и ситуация вокруг Ирана.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме о возможности дальнейших поставок американского оружия на Тайвань, Трамп отметил готовность к предметному диалогу.

«Президент Си не хотел бы, чтобы мы делали это. И мы это обсудим. Это будет один из многих вопросов, которые мы обсудим», — сообщил американский лидер.

Особое внимание в повестке визита уделено ближневосточной тематике.

«Я думаю, дискуссия будет идти немного вокруг энергетики и вокруг такой очень красивой страны, как Иран», — добавил президент США.

Трамп также выразил мнение, что обсуждение тайваньской проблематики станет для китайского лидера приоритетным направлением в рамках диалога.

Тайвань, который управляется собственной администрацией с 1949 года, остается главным раздражителем в отношениях между Вашингтоном и Пекином. США при этом остаются ключевым поставщиком вооружений на остров, общая сумма которых за последние годы превысила 70 миллиардов долларов. Пекин настаивает на полном прекращении военного сотрудничества США с Тайбэем, в то время как нынешняя администрация Белого дома ранее заявляла о планах по наращиванию темпов передачи военной техники.