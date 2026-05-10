Стало известно, как пропавшую много лет назад собаку вернули домой

Работники приюта во Флориде обнаружили на улице истощенную, измученную собаку породы хаски. Благодаря микрочипу, найденному при обследовании животного, зоологи смогли связаться с хозяйкой питомца, пишет портал People.

При общении с хозяйкой выяснилось, что собака по кличке Сьерра пропала 12 лет назад, во время переезда семьи из штата Нью-Мексико в Техас.

За прошедшие годы беглянка преодолела примерно 1400 миль (примерно 2253 км) и в конце концов оказалась в Флориде, где на нее обратили внимание зоозащитники.

После курса лечения Сьерру перевезли обратно в Техас, где она воссоединилась с хозяйкой и постепенно привыкает к привычной жизни.

В офисе шерифа подчеркнули, что именно микрочип дал собаке второй шанс и стал ключом к возвращению в семью.

Ранее сообщалось, что в Чикаго зоозащитники вернули хозяину собаку, пропавшую 10 лет назад.

Специалисты обнаружили гуляющего без присмотра пса в ошейнике в городе Хаммонд в штате Индиана — это около 45 км от Чикаго. Осмотрели его, нашли микрочип, связались с владельцем и вернули ему животное.