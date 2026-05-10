Францию призвали выйти из Евросоюза
Франции стоит выйти из Европейского союза (ЕС) из-за запрета на импорт российских энергоносителей.
Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.
Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что прокуратура Франции обвиняет социальную сеть Х и ее владельца Илона Маска в тех же преступлениях, которые совершает само правительство Франции. По его словам, французские власти занимаются незаконным сбором персональных данных, нарушают тайну электронных коммуникаций и обрабатывают персональные данные без должной защиты.