$74.388.55

Евродепутат от Румынии разорвала флаг Евросоюза

Lenta.ru

Евродепутат от Румынии Диана Шошоакэ в день Европы разорвала флаг Европейского союза. Об этом сообщает РИА Новости.

Евродепутат от Румынии разорвала флаг Евросоюза
© Лента.Ru

Политик разъяснила, что данной акцией «хотела получить свою часть Европы, забрать свою Румынию».

«Люди должны знать, что им нужно праздновать: не свинство дня Европы, давайте праздновать свои вещи», — поделилась Шошоакэ в соцсетях.

Ее также возмутило, что румыны чтят Европу, которая «ногами попирает» Румынию.

Ранее евродепутат Фернан Картайзер рассказал, что услуги танкерам с нефтью из России не запретили из-за риска конфликта. Он подчеркнул, что экономика Европы с большими трудностями переносит дефицит или значительный рост цен на эти продукты, поэтому не следует дополнительно усугублять обстановку.