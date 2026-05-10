Мерц резко высказался о России

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы представляет «угрозу и опасность» для ЕС, поэтому западные страны «тратят миллиарды на восстановление своих вооруженных сил». Об этом сообщает Reuters.

Агентство пишет, что Мерц сделал попытку примирения с президентом США Дональдом Трампом. Канцлер заявил, что «мы по-прежнему очень заинтересованы в том, чтобы американская армия и военная поддержка были на нашей стороне». Он отметил, что «мы пытаемся достичь этого в настоящее время».

Накануне Мерц апеллировал к «российской угрозе».

«Европейские страны, включая Германию, тратят миллиарды на восстановление своих вооруженных сил перед лицом предполагаемой угрозы со стороны России, которая, представляет собой непосредственную опасность для Европы», — приводит Reuters слова канцлера.

В апреле Мерц раскритиковал Трампа, утверждая, что Иран «унижает» США. Трамп нанес ответный удар, решив вывести из ФРГ более 5000 американских солдат и отменить запланированное размещение ракет дальнего радиуса действия «Томагавк».

Мерц отказался считать тревожным сигналом вывод американских войск из Германии

Посол РФ в Берлине заявил, что Германия держит курс на подготовку к военному противостоянию с Россией.