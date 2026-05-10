Президент Колумбии поставил в один ряд Гитлера и Нетаньяху

Лидер Колумбии Густаво Петро провел жесткие исторические параллели между событиями эпохи конкисты и современными геополитическими конфликтами. Он поставил в один ряд фигуру Эрнана Кортеса, действия израильского премьера Биньямина Нетаньяху и нацистского фюрера Адольфа Гитлера, заявив о геноциде с миллионами жертв.

По мнению главы государства, масштаб уничтожения людей испанским завоевателем сопоставим с тем, что совершает нынешнее руководство Израиля, а то и превосходит их. Он подчеркнул, что количество убитых в результате деяний Гитлера и Кортеса шло на миллионы. Эта реплика стала реакцией на публикацию испанской газеты El País.

Информационным поводом для дискуссии послужил общественный гнев мексиканцев, который вылился в требования эксгумировать останки Кортеса и вернуть их Испании. Страсти вокруг фигуры личности, положившей начало разрушению империи ацтеков, вновь обострились, переведя исторический спор в плоскость публичной дипломатии. Петро не остался в стороне от этого спора.

Данный выпад колумбийского президента продолжает его политику жесткой риторики в отношении ближневосточного кризиса. Ранее Петро уже делал громкие заявления о бессмысленной гибели наемников из Латинской Америки в украинском конфликте, последовательно критикуя внешнее вмешательство и осуждая военные методы решения проблем.