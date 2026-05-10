Около 2 300 моряков застряли в Ормузском проливе на судах Гонконга

Масштабная блокада в Ормузском проливе привела к транспортному параличу для флота Гонконга. Сейчас в опасной зоне заперты около ста торговых кораблей, а попытки вывода судов оттуда грозят прямым огневым поражением. Такие цифры озвучил председатель городской ассоциации судовладельцев Ричард Хекст.

По подсчетам отраслевого объединения, на ста заблокированных транспортах находятся порядка 2 300 членов экипажа.

Глава ассоциации особо подчеркнул, что главной задачей сейчас является не столько техническая эвакуация, сколько банальное жизнеобеспечение людей, оставшихся в западне без возможности свободного передвижения. Критически важно снабжать команды продовольствием и чистой водой.

Хекст акцентировал внимание на тяжелейшем психологическом фоне, в котором приходится нести вахту морякам. Хотя физически от атак пострадали лишь единицы, постоянное визуальное наблюдение за военной активностью или чтение новостей о силовых операциях Вашингтона и Тегерана создают запредельное напряжение.

Специалисты фиксируют серьезный рост тревожности среди персонала, вынужденного круглосуточно находиться в эпицентре конфликта в качестве живого щита. Официальный Пекин, комментируя инцидент, уже выступил с решительным призывом ко всем сторонам обеспечить скорейшее восстановление беспрепятственного судоходства.