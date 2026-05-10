Дуров заявил о панике в правительстве Франции

Французская прокуратура обвиняет социальную сеть Х и ее владельца Илона Маска в тех же преступлениях, которые совершает само правительство Франции. Об этом заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

По его словам, французские власти занимаются незаконным сбором персональных данных, нарушают секретность электронных коммуникаций и обрабатывают персональную информацию без должной защиты.

«Французское правительство в панике. Они знают, что серьезные политические изменения в 2027 году раскроют их преступления. Поэтому они пытаются заставить замолчать платформы под любым предлогом, который, по их мнению, сойдет им с рук. Свободный мир должен поддержать Илона», — написал он.

Ранее Дуров пригрозил уходом Telegram из Франции. «Telegram скорее предпочтет уйти с французского рынка, чем предоставит коррумпированным чиновникам доступ к сообщениям», — высказался он.