Сербия пообещала говорить «нет» новым Гитлерам

Сербия дала отпор нацистам во Второй мировой войне и будет выступать против каждого нового Адольфа Гитлера в будущем. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает РИА Новости.

«Сербы, сербский народ, где бы он ни жил, ясно сказали "нет" фашизму сороковых годов прошлого века. И каждому будущему Гитлеру наша столица первая скажет "нет"», — подчеркнул глава государства.

Вучич добавил, что сербскому народу пришлось заплатить «очень дорогую цену за свой свободолюбивый, государствообразующий импульс». Президент Сербии отметил, что День Победы является значимым и символичным днем для его страны.

Ранее Вучич передал российскому послу в Белграде Александру Боцан-Харченко письмо с поздравлением президента России Владимира Путина с Днем Победы. Сербский лидер назвал 9 мая одним из самых светлых праздников в истории человечества.