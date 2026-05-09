На учредительном заседании парламента Венгрии депутаты официально избрали Петера Мадьяра премьер-министром. После этого новый глава правительства принес должностную присягу и выступил с речью, сообщает Magyar Nemzet.

В субботу венгерский парламент проголосовал за утверждение новым премьер-министром Петера Мадьяра. За него отдали голоса 140 депутатов, 54 выступили против, один воздержался.

После принятия присяги Петер Мадьяр сказал, что чувствует и понимает свою ответственность. Он подчеркнул, что «будет не властвовать, а служить».

«Я стою здесь не потому, что я какой-то особенный, а потому, что венгры решили: они хотят перемен, — заявил премьер-министр.

По его словам, граждане дали ему мандат на то, чтобы «положить конец неопределенности и дрейфу страны».

В качестве примеров для подражания он упомянул таких венгерских лидеров как Лайош Баттьяни, Имре Надь и Йожеф Анталл. Каждый возглавлял страну в период важнейших исторических сдвигов: революции 1848 года, попытки антисоветского переворота 1956 года и развала ВНР в 1989 году.

Церемония транслировалась в Youtube.

Петер Мадьяр стал кандидатом в премьер-министры от победившей на выборах партии «Тиса».