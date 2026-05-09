Мадьяр стал премьер-министром Венгрии

Государственное собрание (парламент) Венгрии избрало лидера победившей на парламентских выборах в апреле партии «Тиса» Петера Мадьяра премьер-министром республики. Трансляция доступна на YouTube-канале политика.

Спикер Государственного собрания Агнеш Форстхоффер огласила результаты голосования на первом заседании нового созыва венгерского парламента. Кандидатуру Мадьяра поддержали 140 депутатов, 54 выступили против, один воздержался.

Мадьяр идет за деньгами — Венгрия пытается вернуть 10 млрд евро

После оглашения результатов Мадьяр принял присягу на флаге Венгрии. На момент публикации политик начал выступать с инаугурационной речью в зале заседаний.