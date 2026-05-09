В Австралии прошел "Бессмертный полк"

В Сиднее состоялось традиционное шествие "Бессмертного полка", объединившего несколько сотен человек разных поколений.

В числе участников были и сотрудники посольства и генконсульства России.

"Сегодня "Бессмертный полк" шагает по всему миру. Отрадно, что на далеком Зеленом континенте многие наши граждане собрались, чтобы почтить память героев. Глубокий поклон ветеранам, труженикам тыла, храбрым партизанам - всем, кто ковал и принес нам Великую Победу", - отметил посол России в Австралии Михаил Петраков.

Шествия также прошли в Канберре, Мельбурне, Аделаиде, Брисбене и Перте. Отмечается, что в Мельбурне запланирован мотопробег в честь праздничной даты.