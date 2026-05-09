Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1941 - 1945 годы). Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте белорусского лидера.

Политик отметил, что любые попытки переписать историю и посеять недоверие между народами Белоруссии и Украины, которые стояли рядом в годы войны, вместе переживали боль потерь и радость долгожданной победы, обречены на провал.

Лукашенко подчеркнул, что сегодня очень важно передать потомкам правду о совместной борьбе с нацизмом, "которая стала проявлением безграничной силы и единства". По словам политика, в Белоруссии помнят украинских героев, которые отдали свои жизни ради освобождения белорусской земли.

Лукашенко высмеял Зеленского

Президент пожелал украинским ветеранам Великой Отечественной войны здоровья и еще многих лет жизни, а жителям Украины - скорейшего установления мира и согласия.