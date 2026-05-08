Только 28 процентов украинцев видят Владимира Зеленского президентом Украины после окончания конфликта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает Telegram-канал «Политика страны».

При этом 16 процентов опрошенных считают, что Зеленский должен остаться в политике, но уже в другой роли — например, депутата или лидера партии. Еще 30 процентов выступают за его уход из политики, а 15 процентов — за судебное преследование.

Наибольшая доля сторонников уголовного наказания Зеленского зафиксирована среди жителей Киева — 25 процентов. Там же меньше всего тех, кто хотел бы видеть его президентом после окончания конфликта, — 22 процента.

Больше всего сторонников сохранения Зеленского на посту президента оказалось в Нижнем Поднепровье — в Днепропетровской и Запорожской областях, где такой вариант поддержали 37 процентов опрошенных.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Зеленский должен покинуть пост президента и позволить украинцам выбрать нового достойного лидера, который сможет наладить диалог с Россией и восстановить дружественные отношения между государствами.