СМИ: Трампу «наскучил» конфликт с Ираном

Президенту США Дональду Трампу «наскучил» конфликт с Ираном, поэтому он ищет способ выйти из этой ситуации без возобновления боевых действий. Об этом сообщает Atlantic со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам источника, Трамп хочет избежать возобновления полномасштабных боевых столкновений с Ираном, даже несмотря на то, что переговоры с Тегераном зашли в тупик. Кроме того, ранее глава Белого дома заявил, что он не хочет «убивать людей», а также распорядился свернуть военную активность перед поездкой в Китай. Отмечается, что таким образом Трамп рассчитывает предстать перед главой КНР Си Цзиньпином в роли миротворца.

Помимо этого, источник также сообщил, что Трамп разочарован стойкостью Ирана в конфликте с США. По этой причине он даже стал выступать против сторонников возобновления бомбардировок среди своего окружения.

Ранее Трамп заявил о завершении конфликта с Ираном.