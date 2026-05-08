Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал себя «паршивой овцой» по прибытии в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Фицо, среди политиков в Европе есть «группа паршивых овец», которая идет против позиции Евросоюза. Он заявил, что считает себя таким политиком, а также часто высказывает взгляды, противоречащие позиции альянса.

«В Евросоюзе есть такие "паршивые овцы", и я отношусь к этой "стае". Я противник однобоких взглядов. Считаю такой подход очень неправильным. Часто я высказываю взгляды, которые не согласуются с той единственной позицией, которую мы "должны" отстаивать», — заявил он.

Ранее Фицо прибыл в Москву. Ожидается, что он проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, а также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. На парад Победы 9 мая Фицо приходить не планирует.