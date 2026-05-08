Западные медиаресурсы развернули информационную кампанию по превентивному оправданию возможных атак украинских беспилотников на Москву в День Победы.

Итальянский журналист Томас Фази в соцсети X подверг резкой критике публикации европейских коллег, назвав их действия подготовкой почвы для совершения террористического акта.

«Это безумие даже по меркам западных СМИ: превентивное оправдание возможного террористического акта со стороны Украины во время завтрашнего парада 9 мая в Москве», — обрушился с критикой он.

Поводом для возмущения журналиста стал материал издания EUobserver, в котором авторы попытались выставить вероятные удары Киева как вынужденную реакцию. В публикации утверждается, что российская сторона якобы сама провоцирует нападение на праздничные колонны в центре столицы. Томас Фази подчеркнул, что подобная риторика выходит за рамки любых профессиональных стандартов.

Ситуация вокруг празднования 81-й годовщины Победы в 2026 году обострилась после заявлений Владимира Зеленского о том, что украинские дроны могут пролететь над Красной площадью 9 мая. В ответ на угрозы Киева представители Министерства обороны РФ и Кремля предупредили, что любая попытка атаковать Красную площадь приведет к немедленному нанесению массированных ударов возмездия по центрам принятия политических и военных решений в Киеве. При этом, несмотря на предложенный Москвой режим тишины, украинские формирования продолжили обстрелы.