Токаев прибыл в Москву перед Днем Победы

В Москву с визитом прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Борт лидера республики приземлился в столице в пятницу, передаёт РИА Новости.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев примут участие в торжествах по случаю Дня Победы.

Ушаков добавил, что уже вечером в пятницу Владимир Путин встретится с лидерами Казахстана и Узбекистана. К разговору также присоединится президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Москву прибыл премьер Словакии Роберт Фицо.