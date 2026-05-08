Американцы предпочли Трампу Папу

Папа Римский Лев XIV получил более высокий уровень одобрения среди американцев, чем президент США Дональд Трамп. Об этом свидетельствуют данные опроса The Economist и YouGov.

Опрос показал, что 55 процентов американцев положительно оценивают деятельность Папы Льва, тогда как 24 процента выражают отрицательное мнение. Трамп, в свою очередь, получил 40 процентов положительных и 56 процентов отрицательных оценок.

Наиболее высокую поддержку Папа Римский получил среди афроамериканцев и латиноамериканцев — 60 и 62 процента, в то время как только 15 и 37 процентов положительно оценили американского лидера.

Среди пожилых американцев также зафиксировано преимущество понтифика. В возрастной группе 45–64 лет его поддержали 63 процента респондентов против 43 процентов у Трампа, а среди граждан старше 65 лет — 58 процентов против 47 процентов.

Ранее Трамп назвал фейком и чушью данные опросов, которые показывают недовольство американцев войной против Ирана.