Экс-генсек НАТО заявил о распаде альянса

Решение американского президента вывести войска из Германии и пересмотр размещения ракет Tomahawk говорят о «распаде НАТО», заявил экс-генсек Североатлантического альянса и бывший премьер Дании Андерс Фог Расмуссен. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению эксперта, Трамп посеял сомнения в своей приверженности Статье 5 Устава НАТО и защите Европы.

«Для европейцев может быть только один вывод: мы должны стоять на собственных ногах и быть в состоянии защитить наш континент самостоятельно», — объяснил он.

Как указал Расмуссен, сейчас весь мир наблюдает «распад НАТО».

Ранее Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что у США нет никакой возможности передать Германии ракеты Tomahawk.