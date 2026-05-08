Стармер отказался уходить со своего пост

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на неудачи Лейбористской партии на региональных выборах. Его слова передает телеканал Sky News.

«Нет. Я не собираюсь уходить», — сказал политик.

При этом британский премьер признал, что правительство допустило ряд ошибок, однако подчеркнул, что намерен оставаться во главе партии до следующих парламентских выборов. «Нас избрали, чтобы мы решали проблемы, и мы будем это делать», — подчеркнул он.

Стармера отстранили от выборов в Британии

Ранее Стармер «был отстранен» от участия в предвыборной кампании на местном уровне из-за своего «токсичного» имиджа.