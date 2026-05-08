Отставка правительства Румынии и разлад среди партий, которые ранее объединились под давлением Евросоюза, могут угрожать интересам Украины. Что происходит в румынских властных кругах, разбиралось РИА Новости.

Парламент распустил правительство после того, как Социал-демократическая партия (СДП) Сорина Гриндяну, ранее входившая в правящую коалицию, объединила усилия с правым «Альянсом за объединение румын» (АОР) Джордже Симиона. На этом фоне президент Никушор Дан начал консультации по формированию нового кабинета министров, особо отметив, что не рассматривает сценарий досрочных выборов.

«И подчеркиваю: после завершения этих процедур у нас будет прозападное правительство. Мы спокойно это переживем», — заявил президент.

Однако в Румынии сомневаются в том, что президенту удастся сохранить коалицию и сформировать новое правительство, так как партии в парламенте «несовместимы друг с другом». Поводом для раздора являются реформы, которые проводились по требованию Евросоюза, и были крайне непопулярны. Среди них: повышение НДС с 19 до 21 процента, заморозка зарплаты в государственном секторе, сокращение рабочих мест.

На фоне отставки правительства партии уже начали готовиться к новым парламентским выборам. И в Румынии растет популярность лидера «Альянса за объединение румын» Джордже Симиона, выступающего за прекращение поддержки Украины и получение от нее компенсации за уже оказанную помощь. Кроме того, он известен желанием восстановить исторические границы Румынии, в которые входит Молдавия, включая Приднестровье, и часть Украины.

Развал правящей в Румынии коалиции стал вполне ожидаемым результатом попыток Евросоюза любой ценой не допустить к власти «Альянс за объединение румын», уверен политолог Владимир Оленченко.

«Кабинет министров был создан искусственно. Европейцы буквально собрали его из того, что было под рукой, не задумываясь о его жизнеспособности. Как только члены правительства перешли от слов к делу, выяснилось, что они просто не могут совместно работать», — отметил эксперт.

При этом в случае досрочных парламентских выборов ЕС вновь потребует румынских политиков сформировать единый фронт против АОР и начнет обвинять Симиона в работе на Россию, считает он.

В свою очередь доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев обратил внимание на то, что распущенный кабинет министров фактически был создан президентом Франции Эммануэлем Макроном, однако «оказалось, что партии слишком разные и их альянс может быть только временной заплаткой». И если попытка создать «новую заплатку» провалится, то к власти в Румынии с высокой долей вероятности придет АОР.

Однако Симиону все равно придется каким-то образом искать общий язык с Брюсселем, чтобы Румыния не лишилась финансирования, пояснил Трухачев.

«Например, евробюрократы могут пообещать ему, что будут защищать румынское меньшинство на Украине, как это было сделано в случае Венгрии», — пояснил он.

В то же время, по мнению политолога, правительство Симиона может открыть для Москвы путь к диалогу с Бухарестом.

Напомним, что ранее за диалог с Москвой выступаил лидер левоцентристской партии, победившей на выборах в Болгарии, экс-президент Румен Радев. И в Чехии с конца прошлого года руководит правительство, не отказывающееся от контактов с Москвой. Сейчас спикер парламента Тимо Окамура прямо заявил, что решением проблемы высоких цен на нефть могут стать поставки из России.