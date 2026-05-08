Фицо передаст Путину послание от Зеленского

В ходе заседания комитета Европейского парламента по иностранным делам государственный секретарь Министерства иностранных дел Словакии Растислав Хованец сделал заявление относительно предстоящего визита премьер-министра республики Роберта Фицо в Москву.

По информации, опубликованной изданием Marker, высокопоставленный дипломат подтвердил, что на переговорах 9 мая глава словацкого правительства выступит в качестве неофициального канала связи, передав послание от президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, Хованец выразил надежду, что в рамках диалога с президентом России Владимиром Путиным Фицо сможет получить из первых рук ценную аналитическую информацию относительно того, как Москва в действительности видит перспективы и возможные пути прекращения боевых действий.

Ранее Зеленский заявил, что не рекомендует иностранным лидерам посещать Москву 9 мая.