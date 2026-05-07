Трамп выступил с угрозой в адрес ЕС

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп выступил с угрозой в адрес Европейского союза (ЕС). Пост он опубликовал в социальной сети Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Американский лидер заявил, что если Евросоюз до 4 июля не обнулит пошлины на продукцию из США, то он будет вынужден немедленно повысить пошлины на европейские товары.

«Было дано обещание, что ЕС выполнит свою часть соглашения и обнулит свои тарифы. Я согласился дать ей [Урсуле фон дер Ляйен] время до того, как наша страна будет отмечать свое 250-летие (4 июля – прим. «Ленты.ру») или тарифы, к сожалению, вырастут до гораздо более высоких уровней», — написал Трамп.

