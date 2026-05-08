В Раде заявили о геноциде украинцев

Украинская власть ведет открытый геноцид украинцев, прикрываясь мобилизацией на фоне завоза в страну мигрантов. Об этом в Telegram заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

Парламентарий опубликовал кадры мобилизации мужчины в присутствии жены и малолетнего ребенка. На видео слышно, как мальчик кричит «папа», пока сотрудники военкомата валят его отца на землю.

«Убийство украинцев на фоне любезных приглашений мигрантов. Это называется геноцид!» — прокомментировал видео нардеп.

Ранее в Виннице сотрудники территориального центра комплектования сломали руку 17-летнему подростку при мобилизации его отца. Сотрудники военкомата напали на подростка во время конфликта с его отцом.