Иран создал агентство для проверки судов в Ормузском проливе

Иран создал правительственное агентство для проверки и обложения налогом судов, желающих пройти через Ормузский пролив, сообщила компания Lloyd's List Intelligence, занимающаяся сбором данных о судоходстве.

Агентство, называемое управлением по проливам Персидского залива, позиционирует себя как единственный действующий орган, который может выдавать разрешения судам, пересекающим пролив. Ведомство направило в Lloyd's по электронной почте бланк заявления для судов, желающих пройти через водную артерию.

Новое агентство официально обеспечивает порядок проверки, который позволяет судам проходить через северные воды пролива вблизи иранского побережья. Иран контролирует, каким судам разрешено проходить, а в отдельных случаях взимается налог с их грузов.

По оценкам экспертов, требования Ирана проверять суда или облагать их налогом нарушают международное право. Тегеран фактически перекрыл пролив, являющийся жизненно важным водным путем для транспортировки нефти, газа, удобрений и других нефтепродуктов, в то время как США блокируют иранские порты. Перебои в поставках привели к резкому росту цен на топливо и потрясли мировую экономику.

Режим прекращения огня между США и Ираном в основном соблюдается с 8 апреля. Но в ходе переговоров между двумя странами, которые в прошлом месяце провел Пакистан, не удалось достичь соглашения. Война началась 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану, пишет издание The Globe and Mail.