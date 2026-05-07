На Украине обозначили Приднестровье угрозой

Приднестровье для Украины является угрозой. С таким заявлением выступил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью «РБК-Украина».

«Граница с Молдовой на Приднестровском сегменте – это угрожающее направление (...) На границе с так называемым Приднестровьем попыток мероприятия ДРГ или перемещения техники пока не зафиксировано», — подчеркнул он.

Так Демченко ответил на вопрос журналиста о том, планирует ли Россия якобы создать буферную зону у границы с Приднестровской Молдавской республикой (ПМР).

В том же интервью Андрей Демченко заявил, что Белоруссия развивает военную инфраструктуру якобы у границы с Украиной для «использования Россией». Однако, по его словам, Россия не держит на территории Белоруссии группировку в том количестве, которого достаточно для якобы пересечения границы.