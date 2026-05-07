Президент Ирана встретился с раненым Хаменеи

Президент Ирана Масуд Пезешкиан встретился с верховным лидером республики Моджтабой Хаменеи. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчеты о взаимодействии с главой государства.

Отмечается, что «недавняя» встреча длилась около 2,5 часов и была «прямой, откровенной и сопровождалась чувством близости и доверия». О месте встречи не сообщается.

До этого президент США Дональд Трамп усомнился в том, что Моджтаба Хаменеи жив.

12 марта газета The Sun написала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара. По данным журналистов, лидер Ирана лишился одной или обеих ног и, по-видимому, находится в коме.

56-летний Моджтаба Хаменеи — сын аятоллы Али Хаменеи, не выжившего после ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране, был избран новым верховным лидером Ирана. 8 марта Ассамблея экспертов единогласно выбрала нового рахбара на пожизненный срок.