В Германии предупредили о распаде страны

Йошка Фишер, занимавший пост министра иностранных дел ФРГ в 1998-2005 годах, заявил в беседе с журналистами ZDF, что Германию ждет развал как в экономическом, так и в социальном плане.

Накануне немецкие массмедиа пожаловались, что государственный дефицит ФРГ в 2025 году достиг €127,3 млрд евро, приблизился к уровню «отмеченного энергетическим кризисом» 2022 года.

«Для меня ясно как день, что если все продолжится как раньше, то наша страна развалится — и в экономическом плане, и как государство всеобщего благосостояния», — разъяснил Фишер.

Экс-министр подчеркнул, что Германии следует поднять свою конкурентоспособность в рамках новых условий мирового рынка и догнать конкурирующие государства.

По его словам, существование НАТО тоже под вопросом, альянс скорее всего не выживет в текущих условиях .

Ранее стало известно, что немецкая промышленность перестраивается на производство продукции двойного и оборонного назначения.

В частности, главы концернов Volkswagen и Mercedes заявили, что готовы снова, как и в годы Второй мировой войны, производить танки, БМП, военные грузовики.

Кроме того, в стране разворачивается производство дронов различных типов, снайперских винтовок, БТР.