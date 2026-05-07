Канцлер Германии Фридрих Мерц не справляется с решением проблем страны. Об этом «Известиями» заявил член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

По его словам, правительство Германии продолжает тратить миллиарды евро на Украину, проекты ЕС и зарубежные программы, при этом внутри страны проблемы только нарастают.

«Мы помним велосипедные дорожки в Перу или гендерное финансирование в Бангладеш. Деньги тратятся правительством Мерца по всему миру, в то время как в Германии проблемы вообще не решаются», - отметил он.

Линдеманн обратил внимание на кризис в пенсионной системе, отметив, что немцам, проработавшим 40-45 лет, не хватает средств на нормальную жизнь и они «вынуждены собирать бутылки». Он также раскритиковал ситуацию в системе медицинского страхования, отметив, что она тесно связана с практически «бесплатным» страхованием мигрантов.

Кроме того, депутат констатировал, что идет деиндустриализация Германии и резко возросшие цены на бензин довершат ее. Поэтому немецкое население недовольно правительством Мерца, уверен он.

Ранее стало известно, что каждое пятое предприятие в Германии закрыло свое производство. Согласно отчету Deloitte и Федерального объединения немецкой промышленности (BDI), почти 19% компаний больше не занимаются производством на территории страны. Из-за изменений в таможенной политике и роста операционных затрат многие переносят производство за рубеж.