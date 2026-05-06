Испания обратилась с просьбой к Еврокомиссии

Испания попросила Еврокомиссию ослабить американские санкции в отношении судей и прокуроров Международного уголовного суда (МУС) и спецдокладчика ООН Франчески Альбанезе. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в правительстве Испании, санкции США в отношении этих лиц не должны работать на территории Евросоюза. Для этого Мадрид предложил задействовать «блокирующий статут» — механизм, который позволяет нейтрализовать действие законов третьих стран на территории Евросоюза, если эти законы затрагивают интересы альянса.

«Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал Еврокомиссию защитить видных представителей, отстаивающих международное право, от санкций, введенных правительством США», — сообщили в пресс-релизе правительства Испании.

Отмечается, что Испания работает над созданием коалиции в защиту этой инициативы. Кроме того, Мадрид хочет внести этот вопрос в повестку саммита Евросоюза, который пройдет 18-19 июня 2026 года.

Напомним, что США ввели санкции против Альбанезе из-за того, что она якобы пыталась инициировать уголовные разбирательства в отношении американских и израильских граждан.

Ранее Альбанезе призвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен к ответу из-за ситуации в Иране.