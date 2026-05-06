Особо опасный вирус достиг Европы

Эпидемиологи обнаружили смертельно опасный хантавирус Андес у гражданина Франции, не находившегося на заражённом круизном лайнере, передает РЕН ТВ.

Накануне Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Южной Америки в Африку.

В ВОЗ отметили, что хантавирус Андес — смертельно опасное заболевание, передающееся человеку от грызунов, летальный исход возможен в 40% случаев. В организации допустили, что возможно и заражение нетипичным путем — от человека от человеку.

По данным специалистов, из 147 человек (88 пассажиров и 59 членов экипажа), находящихся на борту лайнера, восемь заразились, трое из них скончались.

Журналисты заметили, что ситуация осложняется тем, что вирус достиг Европы: жена одного из троих погибших сошла с корабля на острове Святой Елены. На следующий день она села на рейс и отправилась в ЮАР, где также скончалась от вируса.

Медики пытаются отследить все её контакты и выявить потенциально заражённых людей.

В частности, врачи предполагают, что во время перелета от нее заразился хантавирусом Андес гражданин Франции, который не был на борту круизного лайнера.

Это первый случай смертельного заболевания у европейца, не находившегося на борту судна, подчеркнули авторы статьи.

Кроме того, власти разрешили покинуть борт лайнера трем туристам — на специально оборудованных самолетах их доставили в Нидерланды. Один из них, гражданин Швейцарии, уже лечится в больнице Цюриха.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский сообщил, что гибель трех пассажиров круизного лайнера MV Hondiusна парадоксальна, поскольку хантавирус не передается от человека к человеку, а летальность в случае заражения не превышает 10%.