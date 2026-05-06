В ФРГ представили план по реформированию Евросоюза
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль представил план по реформированию Евросоюза.
Как сообщает ТАСС, в их числе более частое использование механизма «усиленного сотрудничества» в Брюсселе.
«Это означает, что в тех сферах политики, где совместный прогресс всех 27 государств-членов в обозримом будущем недостижим, мы будем идти вперёд малой группой стран», — заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.
