В ФРГ представили план по реформированию Евросоюза

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль представил план по реформированию Евросоюза.

© Global look

Как сообщает ТАСС, в их числе более частое использование механизма «усиленного сотрудничества» в Брюсселе.

«Это означает, что в тех сферах политики, где совместный прогресс всех 27 государств-членов в обозримом будущем недостижим, мы будем идти вперёд малой группой стран», — заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

Ранее в ФРГ оппозиция выступила за отставку кабмина Мерца.