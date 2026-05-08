В Латвии осквернили мемориал советским воинам

В латвийском городе Иецава вандалы разгромили мемориал советским воинам прямо накануне Дня Победы. Об этом сообщило агентство «Sputnik Латвия».

Злоумышленники целились в самое сердце памятника — они выбили мемориальные плиты с именами солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

На братском воинском кладбище в Иецаве покоятся 1938 советских военнослужащих. Это массовое захоронение — одно из крупнейших в регионе.

На территории мемориала также установлен памятник с надписью на русском и латышском языках: «Вечная слава павшим героям 1944».