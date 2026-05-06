Политолог объяснил цели саммитов ЕС в Ереване

Ереван стал площадкой для масштабных дипломатических маневров: в столице Армении одновременно прошли неформальный саммит Евросоюза и встреча Европейского политического сообщества (ЕПС). Проведение этих форумов совпало с пиком предвыборной кампании в Армении — уже в июне в республике пройдут парламентские выборы. Политолог Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером объяснил, зачем Западу понадобился «десант» в Армению и как это отразится на отношениях Еревана с Москвой.

Одной из главных причин проведения саммитов именно сейчас эксперт назвал желание европейских лидеров оказать прямую политическую поддержку действующему премьер-министру Армении Николу Пашиняну перед парламентскими выборами.

Цель этих двух форумов — поддержка Пашиняна, поскольку в июне состоятся парламентские выборы в Армении. Все западные страны надеются, что его партия сумеет получить большинство, чтобы сформировать однопартийное правительство. Было много мероприятий, направленных на то, чтобы повысить внимание к Пашиняну, показать, что он пользуется авторитетом и уважением в европейских странах. Владимир Оленченко Политолог-международник

Разбирая природу форумов, политолог напомнил, что Европейское политическое сообщество — проект президента Франции Эммануэля Макрона, который изначально нес в себе антироссийский заряд. По мнению Оленченко, нынешняя встреча в Ереване лишь подтвердила этот курс, наполнив повестку «патетикой и злобой».

«Основным направлением этого Европейского политического союза стала деятельность против России. В выступлениях повторяли старые лозунги, было много пафоса и политической злобы. Она понятна: внутренняя политика в европейских странах не складывается, населению не удается обеспечить благоденствие, поэтому раздражение аккумулируется вовне, против России. Принимали участие и генсек НАТО, и Зеленский — было много выпадов в адрес Москвы, от которых Пашинян и его окружение предпочли не отгораживаться, молчаливо солидаризовавшись с ними», — подчеркнул эксперт.

Специалист выразил мнение, что итоги выборов в Армении станут точкой невозврата. Если партия Пашиняна удержит власть, курс на солидаризацию с ЕС станет более агрессивным. Однако эксперт предупредил: усидеть на двух стульях — в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и в структурах ЕС — не получится.

«Пашиняну придется делать выбор, и довольно скоро. Это выбор между национальными интересами Армении и той мрачной, агрессивной политикой, которую проводит Евросоюз. Это выбор между здравым смыслом и политическим безрассудством. Если они будут настаивать на членстве в ЕС, наши контакты в рамках Евразийского союза будут приведены в соответствие с международным правом. Мы не можем принять страну, которая состоит в другой организации, настроенной к нам недружественно», — сказал он.

Несмотря на активное вмешательство западных структур, эксперт уверен, что глубокие исторические и экономические связи между Москвой и Ереваном невозможно разорвать одними лишь политическими декларациями.