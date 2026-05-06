Китай выступил со срочным призывом к США и Ирану

Китай призывает к всеобъемлющему прекращению огня на Ближнем Востоке и созданию условий для восстановления судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге, пишет ТАСС.

«Лишь путем скорейшего достижения всеобъемлющего прекращения боевых действий могут быть созданы условия для деэскалации напряженности», — сказал дипломат.

Он также заявил о необходимости соблюдать суверенитет и территориальную целостность государств в регионе и учитывать их озабоченность в области безопасности.

3 мая Иран передал США план по урегулированию конфликта, состоящий из 14 пунктов. Среди ключевых требований Тегерана — снятие санкций и разморозка активов, выплата репараций, вывод американских войск и предоставление гарантий о ненападении.

Президент США, ознакомившись с мирным планом Ирана, отверг его, назвав «неприемлемым». 6 мая американский лидер заявил, что думать о прямых мирных переговорах между США и Ираном пока «слишком рано». При этом он отметил, что две страны приближаются к потенциальному соглашению о завершении конфликта.

Ранее Трамп пригрозил Ирану усиленными бомбардировками.