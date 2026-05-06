Умер основатель CNN Тед Тернер

Тед Тернер, медиа-новатор и филантроп, основавший CNN, новаторский круглосуточный телеканал, совершивший революцию в телевизионных новостях, умер на 88-м году жизни, передает CNN со ссылкой на пресс-службу Turner Enterprises.

По данным телеканала, уроженец Огайо построил медиаимперию, которая включала в себя первую суперстанцию ​​кабельного телевидения и популярные каналы для фильмов и мультфильмов, а также профессиональные спортивные команды, такие как Atlanta Braves.

Тернер был также всемирно известным яхтсменом; филантропом, основавшим Фонд Организации Объединенных Наций; активистом, стремившимся к всемирной ликвидации ядерного оружия; и защитником природы, ставшим одним из ведущих землевладельцев в Соединенных Штатах.

Авторы статьи напомнили, что предприниматель сыграл решающую роль в восстановлении популяции бизонов на американском Западе.

«Его смелая идея предоставлять новости со всего мира в режиме реального времени, круглосуточно, принесла ему настоящую известность — после того, как его идея наконец-то получила развитие», — отметили обозреватели.

В 1991 году Тернер был назван журналом Time «Человеком года» за «влияние на динамику событий и превращение зрителей в 150 странах в мгновенных свидетелей истории».

«Тед был чрезвычайно вовлеченным и преданным своему делу лидером, бесстрашным, неустрашимым и всегда готовым поддержать свою интуицию и довериться собственному суждению», — подчеркнул Марк Томпсон, председатель и гендиректор CNN Worldwide.

У медиамагната Тернера остались пятеро детей, 14 внуков и двое правнуков, резюмировали журналисты.