Глава ВОЗ оценил угрозу пандемии хантавируса

Риск глобального распространения хантавируса низок, рассказал журналистам гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом пишет РИА Новости.

В среду, 6 мая, ВОЗ предупредила, что на лайнере в Атлантике зафиксирован вирус Андес (одна из наиболее опасных разновидностей хантавируса), он подтвержден анализами институтов в ЮАР и Швейцарии.

«Ситуация, возникшая в результате вспышки хантавируса на круизном судне, не похожа на ранние этапы пандемии COVID-19», — отметил Гебрейесус.

По его словам, в настоящий момент риск для остального мира низок.

Ранее гендиректор ВОЗ заметил, что пандемия коронавируса сейчас «кажется далеким воспоминанием», ушедшим на второй план после конфликтов, геополитических и экономических потрясений.

Вместе с тем, предупредил Гебрейесус, вирусы не будут ждать стабилизации обстановки на планете — новая пандемия может начаться уже завтра, к ней следует готовиться.